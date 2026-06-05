Diese Kandidaten werden zum Hearing geladen

Darunter ist auch Ex-ORF-Journalistin Sonja Sagmeister, die für die Stärkung von Informationsfreiheit, Unabhängigkeit und Transparenz nach innen und außen sowie eine Aufwertung der Landesstudios, des Auslandskorrespondenten-Netzes und der investigativen Berichterstattung eintritt. Sie habe Unterstützung von einem Personenkomitee, in dem sich u.a. der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, der frühere EU-Parlamentarier Hans Peter Martin und der langjährige Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch befinden, ließ sie wissen – und hofft auf die Stimme von zumindest einem Stiftungsrat, um ins Hearing zu kommen.