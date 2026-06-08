So sollen Wiens Bäder im Sommer sicherer werden

Gratis-Eintritt für Polizisten in Zivil

Die Wiener Bäder setzen daher auch heuer auf verstärkte Präventions- und Aufklärungsarbeit gemeinsam mit der Polizei. So werden Mitarbeiter und Führungskräfte geschult. Polizeibeamte sind rund um die Bäder im Dienst und in Zivil präsent. Wie auch in den Vorjahren bekommen zivile Polizisten einen freien Eintritt, wenn sie sich bereit erklären, im Ernstfall einzugreifen.