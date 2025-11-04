Wiens Bäder wieder teurer: Wer bald mehr bezahlt

Keine Woche ohne eine neue „XY wird teurer“-Meldung. Heute kommt sie aus der Stadt Wien und betrifft die vielen Bade-Einrichtungen Wiens. Wer ab Jänner 2026 ins kühle Nass springen will, zittert wohl schon bei der Kasse. Schuld daran ist einmal mehr das Valorisierungsgesetz. Das, so fasst es die Stadt zusammen, folgendes beinhaltet: „Die Beschlusslage besagt, dass die Wiener Bäder die Tarife anzuheben bzw. zu verringern haben, wenn sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte Verbraucherpreisindex seit Inkrafttreten der Tarife und in weiterer Folge seit der letzten Tarifänderung um mindestens drei Prozent erhöht bzw. vermindert.“