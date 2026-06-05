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Die Fotos: Dua Lipa bereit für Hochzeits-Marathon!

Society International
05.06.2026 09:49
Hochzeits-Countdown in Palermo: Dua Lipa und Callum Turner empfangen die ersten Gäste auf der ...
Hochzeits-Countdown in Palermo: Dua Lipa und Callum Turner empfangen die ersten Gäste auf der Terrasse des Grand Hotel Villa Igiea(Bild: Krone-Collage/APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Feierlichkeiten rund um die Hochzeit des britisch-kosovarischen Popstars Dua Lipa und des englischen Schauspielers Callum Turner nehmen in Palermo Fahrt auf. Das Paar traf am Donnerstagabend mit einem Privatjet in der sizilianischen Hauptstadt ein und bezog anschließend eine Suite im Luxushotel Villa Igiea. 

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Zu den erwarteten Hochzeitsgästen zählen angeblich unter anderem Star Elton John, Sängerin Charli XCX und Designerin Donatella Versace. Letztere soll mehrere Outfits für die Braut entworfen haben. Es heißt, die Popsängerin werde 26 (!) Mal das Outfit wechseln!

An die 300 Gäste aus aller Welt sollen in den kommenden Tagen in mehreren Hotels der sizilianischen Hauptstadt untergebracht werden. Im Zentrum Palermos wurden Bereiche abgesperrt, um die Privatsphäre der Gäste zu schützen. Vorgesehen sei unter anderem ein exklusiver Besuch der Galerie für Moderne Kunst mit anschließendem Empfang.

Dua Lipa und Callum Turner auf der Terasse des Grand Hotels Villa Igiea
Dua Lipa und Callum Turner auf der Terasse des Grand Hotels Villa Igiea(Bild: APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)

Hochzeitsfest in Nobelvilla in Bagheria
Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird am Samstag in Bagheria nahe Palermo erwartet. Als Veranstaltungsort für das große Hochzeitsfest soll die historische Villa Valguarnera dienen. Die Villa im barocken Stil diente in den vergangenen Jahren mehrfach als Film- und Fotokulisse.

Außerdem wurde sie für einen Werbespot von Dolce & Gabbana mit Sophia Loren unter der Regie des sizilianischen Oscarpreisträgers Giuseppe Tornatore genutzt. Hier hat auch das italienische Topmodel Mariacarla Boscono geheiratet.

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Die Organisation der Events liegt bei der bekannten italienischen Eventplanerin Alessandra Grillo und einer auf Luxusveranstaltungen spezialisierten Agentur aus Mailand. Grillo hatte auf Sizilien bereits 2018 auf Sizilien die Hochzeit der bekannten italienischen Modeinfluencerin Chiara Ferragni mit dem Rapper Fedez organisiert.

Entspannte Vorfreude in Palermo: Dua Lipa im lässigen Sarong-Rock an der Seite von Callum Turner ...
Entspannte Vorfreude in Palermo: Dua Lipa im lässigen Sarong-Rock an der Seite von Callum Turner auf der Restaurant-Terrasse des Grand Hotel Villa Igiea, wo die Vorbereitungen für die Hochzeitsfeierlichkeiten laufen.(Bild: APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)

Dua Lipa und Callum Turner haben bereits am 31. Mai in London standesamtlich geheiratet.

Hochzeitsvorbereitungen in Sizilien: Dua Lipas Schwester Rina Lipa und ihr Vater Dukagjin Lipa ...
Hochzeitsvorbereitungen in Sizilien: Dua Lipas Schwester Rina Lipa und ihr Vater Dukagjin Lipa treffen am Flughafen in Palermo ein. Die Sängerin und der Schauspieler Callum Turner planen ein(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at)

Die 30-jährige Dua Lipa zählt mit Songs wie „Levitating“, „Don‘t Start Now“ und „Dance the Night“ zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.

Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla wertete die internationale Aufmerksamkeit rund um die Feierlichkeiten als Beleg für die wachsende Attraktivität der Stadt als Reiseziel. Die Inselhauptstadt Palermo wird zunehmend für exklusive Veranstaltungen und Filmproduktionen genutzt und verfügt über zahlreiche repräsentative Veranstaltungsorte am Meer, in traditionsreichen Gebäuden oder in Villen mit Panoramablick.

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