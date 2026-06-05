Die Fotos: Dua Lipa bereit für Hochzeits-Marathon!

An die 300 Gäste aus aller Welt sollen in den kommenden Tagen in mehreren Hotels der sizilianischen Hauptstadt untergebracht werden. Im Zentrum Palermos wurden Bereiche abgesperrt, um die Privatsphäre der Gäste zu schützen. Vorgesehen sei unter anderem ein exklusiver Besuch der Galerie für Moderne Kunst mit anschließendem Empfang.