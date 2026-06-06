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Trotz Palast-Krisen

Beatrice und schwangere Eugenie bei Royal-Hochzeit

Royals
06.06.2026 14:17
Prinzessin Beatrice (GB), Edoardo Mapelli Mozzi (GB), Prinzessin Eugenie (GB), Jack Brooksbank, ...
Prinzessin Beatrice (GB), Edoardo Mapelli Mozzi (GB), Prinzessin Eugenie (GB), Jack Brooksbank, bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in der All Saints Church in Kemble, Cirencester, Grossbritannien, 6. Juni 2026.(Bild: APA-Images / dana press / RoyalGB)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Im britischen Königshaus jagt derzeit eine Krise die nächste - doch wenn die Familie feiert, wird zumindest nach außen hin Einigkeit demonstriert. Treffpunkt: Die Hochzeit von Peter Phillips (48), dem ältesten Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II., mit der Kinderkrankenschwester Harriet Sperling (45) in der malerischen St.-All-Saints-Kirche in Kemble.

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Unter den hochkarätigen Gästen auch zwei Frauen, deren Erscheinen im Vorfeld mit großer Spannung erwartet worden war: Prinzessin Beatrice (37) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (36).

Es ist der erste große, gemeinsame Auftritt der York-Schwestern seit Monaten. Nach den jüngsten Entwicklungen rund um ihren Vater, Andrew Mountbatten-Windsor, hatten sich die beiden fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Ein Auftritt mit Signalwirkung: Nach den Spekulationen der letzten Tage lassen es sich die ...
Ein Auftritt mit Signalwirkung: Nach den Spekulationen der letzten Tage lassen es sich die Schwestern Beatrice und Eugenie nicht nehmen, beim Jawort ihres Cousins Peter Phillips dabeizusein.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
Königliche Hochzeitsgäste: Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie von York (v. l.) treffen an ...
Königliche Hochzeitsgäste: Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie von York (v. l.) treffen an der All Saints‘ Church in Kemble ein, um an der Hochzeit von Peter Phillips (Sohn von Prinzessin Anne) und Harriet Sperling teilzunehmen.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Rückkehr ins Rampenlicht inmitten neuer Ermittlungen
Dass Beatrice und Eugenie überhaupt zur Hochzeit ihres Cousins reisten, galt in Adelskreisen keineswegs als sicher. Die Schwestern gelten laut Insidern als „zutiefst beschämt“ über die anhaltenden Schlagzeilen, die ihre Eltern betreffen.

Nachdem Andrew bereits im Februar dieses Jahres wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Dienst vorübergehend festgenommen und verhört wurde, weiteten die Behörden die Ermittlungen Ende Mai weiter aus. Zudem wirft ein frisch veröffentlichter Bericht über die fragwürdigen Immobilien- und Unterkunftsfinanzierungen der Familie ein weiteres schlechtes Licht auf den York-Zweig der Royals.

Britische Medien enthüllten kurz vor der Hochzeit, dass die Prinzessinnen mietfrei in den Palästen wohnen und die Unterkünfte früher von ihrer Großmutter privat und jetzt von König Charles finanziert werden. 

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Ex-Prinz Andrew selbst war bei der feierlichen Zeremonie in den Cotswolds folgerichtig nicht anwesend. Seine Töchter jedoch setzten ein klares Zeichen der Unterstützung für ihren Cousin Peter.

Zwischen Baby-Glück und getönten Scheiben
Beatrice traf in Begleitung ihres Ehemanns Edoardo Mapelli Mozzi in einem Range Rover mit stark getönten Scheiben an der Kirche ein. Sie trug ein elegantes, grünes Blumenkleid von Emilia Wickstead, das Royal-Fans bereits vom Ascot-Rennen 2024 kennen.

Kurz darauf erschien auch die hochschwangere Prinzessin Eugenie mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank. Eugenie, die erst vor wenigen Wochen offiziell die Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind verkündet hatte, kaschierte ihren runden Babybauch elegant unter einem minimalistischen, dunkelblauen Mantel.

Eugenie gab ihre dritte Schwangerschaft Anfang Mai auf Instagram mit diesem Posting bekannt:

Die Windsors demonstrieren Geschlossenheit
Die Hochzeit von Peter Phillips, dem Sohn von Prinzessin Anne, bot der königlichen Familie eine willkommene Gelegenheit für positive Nachrichten. Neben den York-Schwestern versammelte sich die Spitze der Monarchie: König Charles III. und Königin Camilla sowie der Prinz und die Prinzessin von Wales führten die hochkarätige Gästeliste an.

Für Beatrice und Eugenie, die selbst keine arbeitenden Royals im offiziellen Auftrag der Krone sind, war dieser Samstag ein Balanceakt. Obwohl sie namentlich erneut in den Akten des Missbrauchsskandals um Jeffrey Epstein auftauchten – wohlgemerkt ohne jeden Verdacht auf eigenes Fehlverhalten -, machten sie deutlich: Sie gehören dazu. König Charles soll, so heißt es aus dem Palast, stets betont haben, dass seine Nichten ein fester Teil der Familie bleiben. Mit ihrem stilvollen und diskreten Auftritt in Gloucestershire haben die Schwestern bewiesen, dass sie bereit sind, die Zähne zusammenzubeißen – dem Familienschutz zuliebe.

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