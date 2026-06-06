Beatrice und schwangere Eugenie bei Royal-Hochzeit

Für Beatrice und Eugenie, die selbst keine arbeitenden Royals im offiziellen Auftrag der Krone sind, war dieser Samstag ein Balanceakt. Obwohl sie namentlich erneut in den Akten des Missbrauchsskandals um Jeffrey Epstein auftauchten – wohlgemerkt ohne jeden Verdacht auf eigenes Fehlverhalten -, machten sie deutlich: Sie gehören dazu. König Charles soll, so heißt es aus dem Palast, stets betont haben, dass seine Nichten ein fester Teil der Familie bleiben. Mit ihrem stilvollen und diskreten Auftritt in Gloucestershire haben die Schwestern bewiesen, dass sie bereit sind, die Zähne zusammenzubeißen – dem Familienschutz zuliebe.