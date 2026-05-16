Weltweit wohl ältester Hund starb mit 30 Jahren

„Lazare“ wurde nach Angaben der Tierschützerin Anne-Sophie Moyon am 4. Dezember 1995 geboren. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens bei ein und derselben Besitzerin, bis diese starb. Der Hund landete schließlich in einem Tierheim nahe Annecy. Dort wurde „Lazare“ im April von Boudol adoptiert, die ursprünglich ein Haustier für ihre Mutter suchte, sich dann aber in den Hund verliebte, der ein Jahr älter war als sie selbst.