Weltweit wohl ältester Hund starb mit 30 Jahren

„Er ist letzte Nacht in meinen Armen eingeschlafen.“ Das sagt Ophélie Boudol, Besitzerin des französischen Zwergspaniels „Lazare“. Der Vierbeiner galt als der womöglich älteste Hund der Welt. Am Freitag ist er nun im Alter von 30 Jahren gestorben.
„Lazare“ wurde nach Angaben der Tierschützerin Anne-Sophie Moyon am 4. Dezember 1995 geboren. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens bei ein und derselben Besitzerin, bis diese starb. Der Hund landete schließlich in einem Tierheim nahe Annecy. Dort wurde „Lazare“ im April von Boudol adoptiert, die ursprünglich ein Haustier für ihre Mutter suchte, sich dann aber in den Hund verliebte, der ein Jahr älter war als sie selbst.
Taub, blind und sehr schläfrig
Wenige Wochen später starb der Hund nun. Der Zwergspaniel trug zuletzt Windeln, konnte weder hören noch sehen und schlief fast den ganzen Tag.
Als Tierschützerin Moyon und ihre Kollegen im Tierheim „Lazares“ Alter herausgefunden hatten, begannen sie damit, Formulare auszufüllen, um ihn für einen möglichen Rekord zu registrieren. Das Guinness-Buch der Rekorde teilte auf AFP-Anfrage mit, es könne nicht bestätigen, ob „Lazare“ tatsächlich der weltweit älteste Hund war. Es sei keine entsprechende Anfrage eingegangen.
Keine Beweise für Alter des „Rekordhalters“
Bisher galt laut der Website des Guinness-Buchs ein portugiesischer Hund namens „Bobi“ als Rekordhalter, als er 2023 im vermuteten Alter von 31 Jahren starb. Eine erneute Überprüfung im Jahr 2024 kam jedoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise für sein Alter gab.
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