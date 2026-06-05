Diese Millionenstadt sinkt pro Monat um 2 cm ab!

Boden um Wahrzeichen sinkt ab

Ein Wahrzeichen der Metropole – der „El Ángel de la Independencia“, ein Denkmal am Paseo de la Reforma in der Innenstadt – ist ein besonders sichtbarer Indikator für die Bodensenkung. Das 1910 zum Gedenken an 100 Jahre mexikanische Unabhängigkeit errichtete, hoch aufragende Denkmal ist 36 Meter hoch und wurde seither an seinem Sockel um 14 Stufen erhöht, da de Boden um die Säule herum allmählich absinkt.