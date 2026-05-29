Haakon verkürzt aus Sorge um Mette-Marit Reise

Im Juni steht für Norwegens Kronprinz Haakon ein wichtiger Besuch in Japan an. Doch wenige Tage vor der Abreise zieht der Palast die Reißleine: Wegen der gesundheitlichen Probleme von Kronprinzessin Mette-Marit wird die Reise nach Übersee jetzt verkürzt.
Ursprünglich war geplant, dass Kronprinz Haakon vom 1. bis 4. Juni für einen offiziellen Besuch nach Japan reist. Ein Termin, der vom Palast bereits Anfang April bekannt gegeben wurde und der „zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Japan“ beitragen sollte.
Pläne wegen Mette-Marit geändert
Doch kurz vor der Abreise gibt es nun eine Planänderung – und die hat einen besorgniserregenden Grund. Im offiziellen Statement des norwegischen Palasts heißt es nämlich: „Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, verkürzt seine offizielle Reise nach Japan um einen Tag aufgrund des Gesundheitszustands Ihrer Königlichen Hoheit, der Kronprinzessin.“
Schon vor wenigen Tagen sprach Haakon offen über seine Sorge um seine Ehefrau. „Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat“, sagte der Norwegens Kronprinz am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er mache sich „Sorgen um ihre Gesundheit“.
Die 52-jährige Mette-Marit setze inzwischen im Alltag auf ein Sauerstoffgerät, das ihr etwas Erleichterung verschaffe, berichtete der Kronprinz. „Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung.“
Thema Lungentransplantation plötzlich „sehr aktuell“
Auch König Harald sprach in dieser Woche offen über den ernsten Zustand seiner Schwiegertochter. Der 89-jährige Monarch erklärte, dass die Königsfamilie gehofft habe, dass eine Lungentransplantation für Mette-Marit noch in ferner Zukunft liege.
Nun sei das Thema aber plötzlich „sehr aktuell“ geworden. „Sie ist also schwer krank. Daran besteht leider kein Zweifel. Ich finde das sehr traurig”, so Harald.
Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot. Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.