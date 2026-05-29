Haakon verkürzt aus Sorge um Mette-Marit Reise

Pläne wegen Mette-Marit geändert

Doch kurz vor der Abreise gibt es nun eine Planänderung – und die hat einen besorgniserregenden Grund. Im offiziellen Statement des norwegischen Palasts heißt es nämlich: „Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, verkürzt seine offizielle Reise nach Japan um einen Tag aufgrund des Gesundheitszustands Ihrer Königlichen Hoheit, der Kronprinzessin.“