Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Palast gibt bekannt:

Haakon verkürzt aus Sorge um Mette-Marit Reise

Royals
29.05.2026 13:35
Die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Wie der Palast nun bekannt gab, wird Kronprinz ...
Die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Wie der Palast nun bekannt gab, wird Kronprinz Haakon eine Reise nach Japan wegen des Gesundheitszustands seiner Ehefrau verkürzen.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Im Juni steht für Norwegens Kronprinz Haakon ein wichtiger Besuch in Japan an. Doch wenige Tage vor der Abreise zieht der Palast die Reißleine: Wegen der gesundheitlichen Probleme von Kronprinzessin Mette-Marit wird die Reise nach Übersee jetzt verkürzt.

0 Kommentare

Ursprünglich war geplant, dass Kronprinz Haakon vom 1. bis 4. Juni für einen offiziellen Besuch nach Japan reist. Ein Termin, der vom Palast bereits Anfang April bekannt gegeben wurde und der „zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Japan“ beitragen sollte. 

Pläne wegen Mette-Marit geändert
Doch kurz vor der Abreise gibt es nun eine Planänderung – und die hat einen besorgniserregenden Grund. Im offiziellen Statement des norwegischen Palasts heißt es nämlich: „Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, verkürzt seine offizielle Reise nach Japan um einen Tag aufgrund des Gesundheitszustands Ihrer Königlichen Hoheit, der Kronprinzessin.“

Auch bei offiziellen Terminen fällt auf, dass es Mette-Marit gesundheitlich schlechter geht. ...
Auch bei offiziellen Terminen fällt auf, dass es Mette-Marit gesundheitlich schlechter geht. Immer öfter muss sie auf ein Sauerstoffgerät zurückgreifen.(Bild: APA-Images / NTB / Terje Pedersen)

Schon vor wenigen Tagen sprach Haakon offen über seine Sorge um seine Ehefrau. „Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat“, sagte der Norwegens Kronprinz am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er mache sich „Sorgen um ihre Gesundheit“.

Die 52-jährige Mette-Marit setze inzwischen im Alltag auf ein Sauerstoffgerät, das ihr etwas Erleichterung verschaffe, berichtete der Kronprinz. „Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung.“

Thema Lungentransplantation plötzlich „sehr aktuell“ 
Auch König Harald sprach in dieser Woche offen über den ernsten Zustand seiner Schwiegertochter. Der 89-jährige Monarch erklärte, dass die Königsfamilie gehofft habe, dass eine Lungentransplantation für Mette-Marit noch in ferner Zukunft liege.

Nun sei das Thema aber plötzlich „sehr aktuell“ geworden. „Sie ist also schwer krank. Daran besteht leider kein Zweifel. Ich finde das sehr traurig”, so Harald.

Lesen Sie auch:
Kronprinz Haakon sprach bei einem Pressetermin über den Gesundheitszustand seiner Ehefrau ...
„Sie ist schwer krank“
Haakon in großer Sorge um lungenkranke Mette-Marit
27.05.2026
Winkt gut gelaunt
Mette-Marit zeigt sich erneut mit Sauerstoffgerät
17.05.2026

Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot. Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
29.05.2026 13:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.889 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.291 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
86.851 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1783 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wien
Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien
889 mal kommentiert
Am Mittwoch gingen Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter in Wien gemeinsam gegen die ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
846 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Mehr Royals
Palast gibt bekannt:
Haakon verkürzt aus Sorge um Mette-Marit Reise
Brisanter Grund!
Darum zerbrach Freundschaft von Lady Di und Fergie
Nach Herzflimmern
Aufatmen! Königin Sonja (88) aus Spital entlassen
Frogmore Cottage
Letzte Spuren von Meghan & Harry werden ausradiert
Plant großes Abenteuer
Belgiens Elisabeth feierte ihren Harvard-Abschluss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf