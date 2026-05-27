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„Sie ist schwer krank“

Haakon in großer Sorge um lungenkranke Mette-Marit

Royals
27.05.2026 08:04
Kronprinz Haakon sprach bei einem Pressetermin über den Gesundheitszustand seiner Ehefrau ...
Kronprinz Haakon sprach bei einem Pressetermin über den Gesundheitszustand seiner Ehefrau Mette-Marit.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
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Von krone.at

Der norwegische Kronprinz Haakon hat sich besorgt über den Gesundheitszustand seiner an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidenden Ehefrau Mette-Marit geäußert. 

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„Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass sich ihr Zustand in jüngster Zeit deutlich verschlechtert hat“, sagte Haakon am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Er mache sich „Sorgen um ihre Gesundheit“.

Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot.

Bei öffentlichen Terminen zeigte sich Mette-Marit zuletzt vermehrt angeschlagen und musste, wie ...
Bei öffentlichen Terminen zeigte sich Mette-Marit zuletzt vermehrt angeschlagen und musste, wie zuletzt beim norwegischen Nationalfeiertag in Oslo, auch auf ein Sauerstoffgerät zurückgreifen.(Bild: APA-Images / NTB / Terje Pedersen)

Lungentransplantation als Lösung?
Die 52-jährige Mette-Marit setze inzwischen im Alltag auf ein Sauerstoffgerät, das ihr etwas Erleichterung verschaffe, berichtete der Kronprinz. „Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung.“

Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse.

Skandale erschüttern Monarchie
Zu den gesundheitlichen Sorgen kommen auch familiäre Probleme: In den vergangenen Monaten hatte sich Mette-Marits Sohn Marius Borg Hoiby, der aus einer früheren Beziehung stammt, wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Das Urteil gegen ihn wird für Mitte Juni erwartet.

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Die Kronprinzessin steht zudem wegen ihrer jahrelangen Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. In Ende Jänner veröffentlichten Ermittlungsakten zum Fall Epstein tauchte Mette-Marits Name häufig auf. Inhalt und Tonfall eines E-Mail-Wechsels der beiden zwischen 2011 bis 2014 deuten auf eine gewisse Vertrautheit hin.

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