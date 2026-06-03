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Sorge um Mette-Marit

Überstürzte Rückkehr von Tochter Ingrid Alexandra

Royals
03.06.2026 11:56
Ingrid Alexandra ist in großer Sorge um ihre Mutter überstürzt aus Australien abgereist – das ...
Ingrid Alexandra ist in großer Sorge um ihre Mutter überstürzt aus Australien abgereist – das Bild links zeigt sie im Auto vor dem Osloer Flughafen Gardermoen.(Bild: Krone-Collage/EPA/Lise Åserud, APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen der schweren Lungenerkrankung der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra von ihrem Studienort in Australien heimgekehrt. Medien sprechen von einer überstürzten Heimkehr. Die 22-Jährige traf Mittwochfrüh in Oslo ein, um an der Seite ihrer 52 Jahre alten, unheilbar kranken Mutter zu sein. 

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Sie unterbrach dafür ihr Studium der Sozialwissenschaften, das sie vergangenes Jahr in der australischen Metropole Sydney begonnen hatte. Fotos zeigen die junge Prinzessin nach ihrer Heimkehr in einem schwarzen Auto beim Verlassen des Flughafens Gardermoen. 

Prinzessin Ingrid Alexandra ist zurück in Norwegen – hier verlässt sie den Osloer Flughafen ...
Prinzessin Ingrid Alexandra ist zurück in Norwegen – hier verlässt sie den Osloer Flughafen Gardermoen(Bild: EPA/Lise Åserud)

Lungentransplantation steht bevor
Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und dadurch zu Atemnot. Kürzlich zeigte sich die 52-Jährige erstmals öffentlich mit einem Sauerstoffgerät. Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse. Nun ist anzunehmen, dass Mette-Marit unmittelbar vor dem Eingriff steht. 

Die Kronprinzessin konnte öffentliche Veranstaltungen zuletzt nur noch mit Beatmung wahrnehmen.
Die Kronprinzessin konnte öffentliche Veranstaltungen zuletzt nur noch mit Beatmung wahrnehmen.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Gesundheitszustand „ernst“
Ihr Mann verkürzte wegen des Zustands von Mette-Marit eine Japan-Reise von vier auf drei Tage. „Wir sind eine Familie, bei der jeder wichtig ist“, sagte Haakon am Mittwoch zum Abschluss der Visite vor Journalisten in Japan. „Also schöpfen wir Kraft daraus zusammenzukommen.“ Den Gesundheitszustand seiner Frau bezeichnete er als „ernst“.

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Haakon hatte Mette-Marit 2001 geheiratet. Ihr aus einer früheren Beziehung stammender Sohn Marius Borg Hoiby musste sich in den vergangenen Monaten wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Das Urteil gegen ihn wird für 15. Juni erwartet. Die Kronprinzessin steht zudem wegen ihrer jahrelangen Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck.

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