Unbekannter lockte Mädchen (9) ins Gebüsch

Ein bislang unbekannter Mann soll vergangenen Freitag im Donaupark in Wien-Donaustadt ein neunjähriges Mädchen angesprochen, festgehalten und zu einem Gebüsch gelockt haben. Nur durch das Eingreifen eines bislang unbekannten Zeugen dürfte Schlimmeres verhindert worden sein. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 29. Mai gegen 12.45 Uhr im Bereich des Donauparks. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Kind festgehalten und in Richtung eines Gebüschs gezogen haben. Eine Passantin oder ein Passant auf einem Fahrrad oder Roller wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Unbekannten an.
Unbekannter ergriff die Flucht
Daraufhin ließ dieser von dem Mädchen ab und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren. Außerdem wurde die Polizeipräsenz im Bereich des Donauparks erhöht. Auch nahegelegene Schulen, pädagogische Einrichtungen sowie die Gastronomiebetriebe wurden im Umkreis informiert.
Zeugen sollen sich bei der Polizei melden
Die Polizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich zu melden. Besonders gesucht wird jene Person, die den Mann angesprochen und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert hat.
Sachdienliche Hinweise, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter 01 31310 68000
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