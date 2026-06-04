Unbekannter lockte Mädchen (9) ins Gebüsch

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 29. Mai gegen 12.45 Uhr im Bereich des Donauparks. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Kind festgehalten und in Richtung eines Gebüschs gezogen haben. Eine Passantin oder ein Passant auf einem Fahrrad oder Roller wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Unbekannten an.