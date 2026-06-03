Traditioneller Pilgerzug nach Maria Kirchenthal

Für Bundesheer und Bundeswehr ging es am Mittwoch gemeinsam mit zivilen Pilgern im strömenden Regen vom Truppenübungsplatz Hochfilzen auf kurze Pilgerreise. Stars des Tages waren dabei ganz klar die Haflinger. Denn die traditionelle Veranstaltung heißt nicht umsonst „Pferdewallfahrt“.
Bereits seit 2003 geht es hier jährlich gemeinsam mit den Haflingern des Tragtierzentrums Hochfilzen und den Mulis der Gebirgsjägerbrigade 23 aus Bad Reichenhall durch die Berge. Eröffnet wurde die Route über Römersattel, Vorderkaserklamm und St. Martin bei Lofer von Militärkommandant Peter Schinnerl.
Bei der Wallfahrtskirche Maria Kirchental wurden die Teilnehmer von der Militärmusik Salzburg empfangen. Militärpfarrer Richard Weyringer feierte den Feldgottesdienst und segnete die Tragtiere.
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