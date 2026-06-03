Traditioneller Pilgerzug nach Maria Kirchenthal

Bereits seit 2003 geht es hier jährlich gemeinsam mit den Haflingern des Tragtierzentrums Hochfilzen und den Mulis der Gebirgsjägerbrigade 23 aus Bad Reichenhall durch die Berge. Eröffnet wurde die Route über Römersattel, Vorderkaserklamm und St. Martin bei Lofer von Militärkommandant Peter Schinnerl.