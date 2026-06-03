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Nach 12 Jahren!

Süßer Alpengämsen-Nachwuchs im Salzburger Zoo

Salzburg
03.06.2026 15:42
Vor zwei Wochen wurde das Jungtier geboren
Vor zwei Wochen wurde das Jungtier geboren(Bild: Robert Duben)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das gab es schon lange nicht mehr! Erstmals seit 12 Jahren gibt es im Salzburger Zoo wieder Alpengämsen-Nachwuchs! Vor zwei Wochen brachte eine der der drei Alpengämsen des Zoos ein Jungtier zur Welt.

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Geplant war die lange Pause allerdings nicht. „Als unser voriger Bock mit zwölf Jahren verstarb, stellte sich heraus, dass er zumindest zum Zeitpunkt seines Todes unfruchtbar war“, berichtet Kuratorin Lisa Sernow. 

Mit einem neuen Bock im Zoo keimte die Hoffnung aber wieder auf. Die kleine Gämse, deren Geschlecht noch nicht bekannt ist, entwickelte sich von Anfang an sehr gut. Mittlerweile trainiert das Jungtier schon fleißig seine Kletterfähigkeiten.

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„Ob in diesem Jahr noch weitere Jungtiere zu erwarten sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit sagen. Noch dürfen wir aber hoffen“, so Zoo-Chefin Sabine Grebner.

Die im hochalpinen Lebensraum heimischen und tagaktiven Paarhufer sind mit ihren gummiartigen Sohlen, den harten Hufkanten und beweglichen Zehen perfekt an den rauen Lebensraum oberhalb der Baumgrenze angepasst. Alpengämsen können ihre Zehen sogar unabhängig voneinander spreizen, sodass sie auch in steilem Gelände einen extrem guten Halt haben

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