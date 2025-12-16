Wirbel um rassistische Gesänge auf Weihnachtsfest

Das Lied „L‘amour toujours“ von Gigi D‘Agostino sogt nun auch in Linz für Wirbel. Auf dem Weihnachtsfest der Österreichischen Hochschülerschaft in an der JKU grölten einige Besucher dazu rassistische Textzeilen. Die ÖH distanzierte sich umgehend.
Seit einer Party auf der deutschen Insel Sylt macht das Lied mit dem umgewandelten Text immer wieder Schlagzeilen. Nun sollen auch in Linz beim Weihnachtsfest der ÖH am 11. Dezember einige der rund 800 Besucher, die ausländerfeindlichen Textzeilen gesungen haben.
21 Prozent ausländische Studenten
Die ÖH selbst machte den Vorfall öffentlich: „Als ÖH JKU sind wir entsetzt und bedauern den Vorfall zutiefst“, heißt es in einem Text, der über soziale Medien verbreitet wurde. Man vertrete als ÖH alle Studierende und damit auch die mehr als 21 Prozent an ausländischen Studierenden.
Lied wurde schnell gestoppt
Auf dem Fest selbst sollen Vertreter der ÖH schnell eingeschritten sein und den DJ aufgefordert haben, das Lied sofort zu stoppen. Man werden den Vorfall nun intern aufarbeiten, heißt es vonseiten der Studentenvertretung. Eines sei klar: „Wir verurteilen jegliche Ausländerfeindlichkeit sowie anderes rechtes Gedankengut.“
Auch JKU-Rektor Stefan Koch fand klare Worte zu dem Vorfall: „Wir haben heute voller Bestürzung Kenntnis von den Vorkommnissen am ÖH-Mensafest erlangt und distanzieren uns ganz klar von solchen Vorgängen und Geisteshaltungen. Die JKU bekennt sich uneingeschränkt zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten. Unsere Universität ist ein Platz der Vielfalt, an dem keinerlei rechtsradikale oder menschenfeindliche Äußerungen geduldet werden.
