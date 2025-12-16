Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Studenten-Party

Wirbel um rassistische Gesänge auf Weihnachtsfest

Oberösterreich
16.12.2025 17:09
Auf der Party kam es zu rassistischen Gesängen. (Symbolbild)
Auf der Party kam es zu rassistischen Gesängen. (Symbolbild)(Bild: www.peopleimages.com)

Das Lied „L‘amour toujours“ von Gigi D‘Agostino sogt nun auch in Linz für Wirbel. Auf dem Weihnachtsfest der Österreichischen Hochschülerschaft in an der JKU grölten einige Besucher dazu rassistische Textzeilen. Die ÖH distanzierte sich umgehend.

0 Kommentare

Seit einer Party auf der deutschen Insel Sylt macht das Lied mit dem umgewandelten Text immer wieder Schlagzeilen. Nun sollen auch in Linz beim Weihnachtsfest der ÖH am 11. Dezember einige der rund 800 Besucher, die ausländerfeindlichen Textzeilen gesungen haben. 

21 Prozent ausländische Studenten
Die ÖH selbst machte den Vorfall öffentlich: „Als ÖH JKU sind wir entsetzt und bedauern den Vorfall zutiefst“, heißt es in einem Text, der über soziale Medien verbreitet wurde. Man vertrete als ÖH alle Studierende und damit auch die mehr als 21 Prozent an ausländischen Studierenden. 

Lied wurde schnell gestoppt
Auf dem Fest selbst sollen Vertreter der ÖH schnell eingeschritten sein und den DJ aufgefordert haben, das Lied sofort zu stoppen. Man werden den Vorfall nun intern aufarbeiten, heißt es vonseiten der Studentenvertretung. Eines sei klar: „Wir verurteilen jegliche Ausländerfeindlichkeit sowie anderes rechtes Gedankengut.“

Auch JKU-Rektor Stefan Koch fand klare Worte zu dem Vorfall: „Wir haben heute voller Bestürzung Kenntnis von den Vorkommnissen am ÖH-Mensafest erlangt und distanzieren uns ganz klar von solchen Vorgängen und Geisteshaltungen. Die JKU bekennt sich uneingeschränkt zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten. Unsere Universität ist ein Platz der Vielfalt, an dem keinerlei rechtsradikale oder menschenfeindliche Äußerungen geduldet werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzSylt
WeihnachtsfestInsel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.420 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.759 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
114.700 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Oberösterreich
Gewaltorgie
Burschen prügelten sich und filmten dabei alles
Bei Studenten-Party
Wirbel um rassistische Gesänge auf Weihnachtsfest
Weihnachtstradition
Backtipp: Ein Christstollen als süße Versuchung
Jahresbilanz
Versicherung zahlte zwei Mio. Euro Tornado-Schaden
Tribüne Linz
Liebe oder Obsession mit tödlichen Folgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf