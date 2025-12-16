Wirbel um rassistische Gesänge auf Weihnachtsfest

Auch JKU-Rektor Stefan Koch fand klare Worte zu dem Vorfall: „Wir haben heute voller Bestürzung Kenntnis von den Vorkommnissen am ÖH-Mensafest erlangt und distanzieren uns ganz klar von solchen Vorgängen und Geisteshaltungen. Die JKU bekennt sich uneingeschränkt zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten. Unsere Universität ist ein Platz der Vielfalt, an dem keinerlei rechtsradikale oder menschenfeindliche Äußerungen geduldet werden.