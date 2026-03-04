So viele Patienten wie noch nie in Wiener Kliniken

Personalstand ist zufriedenstellend

Dafür läuft es gut beim Thema Personal. Der Besetzungsgrad bei den Ärzten beträgt 96 Prozent, beim Pflegepersonal 95 Prozent. Damit zeigen sich die Chefs des Spitälerverbundes sehr zufrieden. Auch die Fluktuation sei, wenn auch nur leicht, gesunken auf 8,8 Prozent. 2025 gab es 3150 Eintritte in den Gesundheitsverbund und 2656 Austritte (davon 670 Pensionierungen). Beim Thema Mangelfächer tut sich ebenfalls was: