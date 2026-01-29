Klinik Hietzing schließt Geburtenstation

In rund einem Jahr, Mitte Februar 2027, wird in der Klinik Hietzing ein besonderes Baby geboren werden: das letzte, das dort je das Licht der Welt erblickt haben wird. Im Zuge der fortschreitenden Spezialisierung der Wiener Kliniken schließt die Stadt die Geburtenstation in Hietzing, wo jetzt noch rund fünf Kinder pro Tag auf die Welt kommen.