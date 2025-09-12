Vorteilswelt
„Rollen“ und „Stelzen“

Wie Oktopusse ihre Arme unterschiedlich nutzen

Wissenschaft
12.09.2025 12:10
Für die Studie wertete das Team 25 Videos wild lebender Oktopusse aus dem Atlantik und der ...
Für die Studie wertete das Team 25 Videos wild lebender Oktopusse aus dem Atlantik und der Karibik (2007-2015) aus.

Oktopusse nutzen ihre acht Arme nicht gleich häufig. Ein Team um Meeresbiologin Chelsea Bennice von der Florida Atlantic University in Boca Raton zeigt in „Scientific Reports“, dass bestimmte Arme bevorzugt für bestimmte Aufgaben eingesetzt werden. 

Die Vorderarme dienen vor allem zum Erkunden, die hinteren eher zur Fortbewegung. In den analysierten Situationen kamen die vorderen vier Arme in 64 Prozent der Fälle zum Einsatz, die hinteren in 36 Prozent. Die Erkenntnisse könnten auch der Entwicklung flexibler Roboterarme helfen.

Besonders zwei Bewegungsmuster wurden mit den hinteren Armen beobachtet: Beim „Rollen“ gleitet ein Arm wie ein Förderband unter dem Körper über den Meeresboden, beim „Stelzen“ stützt ein Arm den Körper senkrecht nach unten ab.

Ein Tiefsee-Oktopus (Grimpoteuthis sp.) in der Tiefsee.
Ein Tiefsee-Oktopus (Grimpoteuthis sp.) in der Tiefsee.(Bild: APA/dpa/A9999 DB)

Für die Studie wertete das Team 25 Videoclips von wild lebenden Oktopussen aus, die zwischen 2007 und 2015 im Atlantik und in der Karibik aufgenommen wurden. Gefilmt wurden der Gemeine Oktopus (Octopus vulgaris) sowie die nah verwandten Arten Octopus insularis und Octopus americanus. Insgesamt erfassten die Forschenden 15 Verhaltensweisen, 12 Armbewegungen und vier typische Muster wie Strecken oder Einrollen.

Laut den Forschenden gehört dies zu den ersten klaren Belegen für eine aufgabenspezifische Armnutzung bei Oktopussen. Vergleichbares Verhalten ist bisher vor allem von Primaten, Nagetieren und Fischen gut dokumentiert.

