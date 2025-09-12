Wie Oktopusse ihre Arme unterschiedlich nutzen

Für die Studie wertete das Team 25 Videoclips von wild lebenden Oktopussen aus, die zwischen 2007 und 2015 im Atlantik und in der Karibik aufgenommen wurden. Gefilmt wurden der Gemeine Oktopus (Octopus vulgaris) sowie die nah verwandten Arten Octopus insularis und Octopus americanus. Insgesamt erfassten die Forschenden 15 Verhaltensweisen, 12 Armbewegungen und vier typische Muster wie Strecken oder Einrollen.