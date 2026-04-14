Wiener Koch wollte Nacktfotos von KI-Mädchen (12)

„Wir sind nicht hier, um etwas zu beschönigen“, versichert Verteidigerin Rafaela Goj (Kanzlei Sascha Flatz) gleich zu Beginn der Verhandlung. „Mein Mandant hat sich nicht getraut, Hilfe zu suchen. Er hat sich geschämt. Das hier hat einen Wendepunkt in seinem Leben dargestellt und ihm die Augen geöffnet.“ Seit Februar befindet sich der 40-Jährige in Therapie.