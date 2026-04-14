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Bewährungsstrafe

Wiener Koch wollte Nacktfotos von KI-Mädchen (12)

Gericht
14.04.2026 14:30
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Es sind grausige Nachrichten, die ein 40-Jähriger, der jetzt im Wiener Landl sitzt, zwei minderjährigen Mädchen auf Instagram schrieb. Sein Ziel: Pornografisches Material von den zwei Zwölfjährigen zu bekommen. Die deutsche Polizei machte ihm einen Strich durch die Rechnung. 

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„Na du, alles gut?“, so begann der Angeklagte den Chat mit einem Mädchen auf Instagram. Es dauerte nur wenige Nachrichten, bis der 40-Jährige dann forderte, dass die Zwölfjährige sexuelle Aufnahmen von sich schicken solle. Das probierte der Koch auch bei einem weiteren Opfer.

Mit KI-Fotos überführt
Ein zumindest erleichterndes Detail: „Diese zwölfjährigen Mädchen waren Gott sei Dank keine, sondern verdeckte Ermittler aus Deutschland“, erklärt die Staatsanwältin dem Schöffensenat in Wien. Mit zwei Instagram-Profilen, bestückt mit KI-Fotos von Kindern, überführten die Beamten den Mann. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auch zahlreiche Dateien mit Kindesmissbrauchsdarstellungen gefunden.  

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Das hier hat einen Wendepunkt in seinem Leben dargestellt und ihm die Augen geöffnet.

Verteidigerin Rafaela Goj (Kanzlei Sascha Flatz)

Über Social Media schrieb der angeklagte Wiener seine Opfer an – die waren zum Glück nicht echt ...
Über Social Media schrieb der angeklagte Wiener seine Opfer an – die waren zum Glück nicht echt (Symbolbild).(Bild: Bruno)

„Wir sind nicht hier, um etwas zu beschönigen“, versichert Verteidigerin Rafaela Goj (Kanzlei Sascha Flatz) gleich zu Beginn der Verhandlung. „Mein Mandant hat sich nicht getraut, Hilfe zu suchen. Er hat sich geschämt. Das hier hat einen Wendepunkt in seinem Leben dargestellt und ihm die Augen geöffnet.“ Seit Februar befindet sich der 40-Jährige in Therapie.

Angeklagter: „Arbeite an mir“
Der Koch selbst sieht auch vor dem Schöffensenat ein, dass er an einer pädophilen Präferenzstörung leidet. Das Missbrauchsmaterial beschaffte er sich über „Telegram und ähnliche Seiten“. Jetzt meint er: „Das war durch die Neigung. Ich arbeite an mir.“

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Das muss er jetzt auch per gerichtlicher Weisung machen. Er wird zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt – für die Dauer der dreijährigen Probezeit muss er die Therapie weiterführen. Warum keine Haft? „Es ist wichtig, dass Sie den Job behalten und Sie weiter an sich arbeiten können“, begründet Herr Rat.

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