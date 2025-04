Sex-Chat mit erst 13-Jähriger geführt

„Haben Sie eine Neigung zu Kinderpornografie, brauchen Sie Hilfe?“, will Richterin Silke Wurzinger vom Angeklagten wissen. Der 33-Jährige verneint. Was den Handwerker damals geritten hat, über die einschlägige Plattform Kontakt mit der erst 13-jährigen Deutschen aufzunehmen und von ihr pornografische Bilder und Videos einzufordern, weiß er heute nicht mehr. Zumindest behauptet er das in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch am Dienstag.