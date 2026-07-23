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Kapitän nach 2:0-Sieg

Fischer: „Eigentlich musst du das Spiel killen!“

Conference League
23.07.2026 20:34
Manfred Fischer und Johannes Eggestein
Manfred Fischer und Johannes Eggestein(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Austria hat mit einem 2:0 beim FK Liepaja in Lettland das Tor zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League aufgestoßen. Hier die Stimmen zum Spiel. 

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Stephan Helm (Austria-Trainer): „Grundsätzlich denke ich, dass wir uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen haben. Wir haben über das Spiel gesehen einen Ticken zu viel zugelassen. Wir hätten umgekehrt auch noch ein drittes oder viertes Tor machen können. Trotzdem gibt es positive Aspekte, die wir mitnehmen können. Es war eine solide, konzentrierte Leistung. Ich denke, dass das Spiel allgemein für uns ein Schritt in die richtige Richtung war. Trotzdem werden wir bei gewissen Dingen den Finger in die Wunde legen, weil am Sonntag geht es ja schon wieder weiter.“

(Bild: GEPA)

Manfred Fischer (Austria-Kapitän): „Wir sind ein bisschen überrascht worden vom Gegner, wie sie uns Mann auf Mann angelaufen sind. In der ersten Halbzeit haben wir nicht wirklich die Lösungen gefunden. Aber gegen diese Mannschaften ist es einfach wichtig, dass du dein Spiel 90 Minuten durchziehst. Eigentlich musst du das Spiel killen mit dem 3:0, dann wäre ganz zusammengeräumt gewesen. Wir haben es nicht so schlecht gemacht, aber wo wir lernen müssen, sind die letzten zehn Minuten. Wir haben noch weitere Chancen vorgefunden, das ist sehr positiv, das können wir für den Start einmal mitnehmen.“

Florian Wustinger (Austria-Torschütze): „Ich habe es extrem genossen. Nach dem Tor war es richtig befreiend, weil ich auch glaube, dass es uns vom Spielverlauf richtig gutgetan hat. Für mich ist es ein Riesengefühl. Der Weg zurück war extrem hart. Ich freue mich richtig, dass es so funktioniert hat. Wir haben uns das Leben selber ein bisschen schwer gemacht, indem wir den Ball nicht laufen lassen haben. Am Schluss haben wir es verpasst, dass wir es staubig runterspielen. Schade, dass wir nicht noch das dritte oder vierte Tor geschossen haben.“

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Moritz Wels (Austria-Torschütze): „Wir waren die klar bessere Mannschaft, auch wenn es am Anfang ein bisschen ein Hin und Her war. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren wir dann schon überlegen und hätten das eine oder andere Tor mehr machen können.“

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