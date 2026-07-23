Fischer: „Eigentlich musst du das Spiel killen!“

Manfred Fischer (Austria-Kapitän): „Wir sind ein bisschen überrascht worden vom Gegner, wie sie uns Mann auf Mann angelaufen sind. In der ersten Halbzeit haben wir nicht wirklich die Lösungen gefunden. Aber gegen diese Mannschaften ist es einfach wichtig, dass du dein Spiel 90 Minuten durchziehst. Eigentlich musst du das Spiel killen mit dem 3:0, dann wäre ganz zusammengeräumt gewesen. Wir haben es nicht so schlecht gemacht, aber wo wir lernen müssen, sind die letzten zehn Minuten. Wir haben noch weitere Chancen vorgefunden, das ist sehr positiv, das können wir für den Start einmal mitnehmen.“