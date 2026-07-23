Rapid-Motor stotterte: „Hatten schwere Beine“

Markus Katzer (Rapid-Sportdirektor): „Die ersten 15 Minuten haben wir gut gespielt, da hätten wir bereits in Führung gehen können. Das ist uns leider nicht gelungen, dann ist der Gegner besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann immer besser zu unserem Spiel gefunden und sind dann Gott sei Dank nach einer Standardsituation in Führung gegangen. Es ist ein gutes Ergebnis für das Rückspiel und ein gutes Ergebnis für das erste Pflichtspiel. Auf diesem Kunstrasen war es sicher nicht einfach, aber insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen.“