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Rapid-Motor stotterte: „Hatten schwere Beine“

Conference League
23.07.2026 21:58
Yusuf Demir
Yusuf Demir(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid hat am Donnerstag das Hinspiel in der Conference-League-Quali gegen Santa Coloma mit 3:1 gewonnen. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Der Support unserer Fans war überragend. Es ist eine lange Reise, hierherzukommen. Deshalb bin ich glücklich, dass wir ihnen drei Tore schenken konnten. Mit unserem Auftritt bin ich aber nicht zufrieden. Wir haben uns zwar eine gute Ausgangsposition erarbeitet und es war das erste Saisonspiel auf einem schwierigen Untergrund, trotzdem habe ich höhere Erwartungen an die Mannschaft.“

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Markus Katzer (Rapid-Sportdirektor): „Die ersten 15 Minuten haben wir gut gespielt, da hätten wir bereits in Führung gehen können. Das ist uns leider nicht gelungen, dann ist der Gegner besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann immer besser zu unserem Spiel gefunden und sind dann Gott sei Dank nach einer Standardsituation in Führung gegangen. Es ist ein gutes Ergebnis für das Rückspiel und ein gutes Ergebnis für das erste Pflichtspiel. Auf diesem Kunstrasen war es sicher nicht einfach, aber insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen.“

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Yusuf Demir (Rapid-Torschütze): „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit einem Assist und einem Tor helfen konnte. Die lange Reise hat uns schon etwas zugesetzt, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir schwere Beine gehabt. Nach der Pause haben wir eine gute Leistung gezeigt, deshalb sind wir zufrieden. Jetzt wollen wir auch das Rückspiel gewinnen.“

(Bild: GEPA)

Jakob Schöller (Rapid-Verteidiger): „Wir haben nicht leicht ins Spiel gefunden. Der Gegner und auch der Untergrund haben es uns schwer gemacht. Zwar haben wir gewonnen, mit unserer Leistung können wir aber nicht zufrieden sein. Am Sonntag (im ÖFB-Cup gegen Wienerberg, Anm.) wollen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

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