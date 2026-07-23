So baut Merz nach Spahn-Rücktritt sein Kabinett um

Engste Berater ausschließlich Männer

Die engsten Berater von Merz sind derzeit ausschließlich Männer: die beiden wichtigen Abteilungsleiter für Außen- und Wirtschaftspolitik, der Regierungssprecher, der Kanzleramtschef und sein Büroleiter. Mit Warken als Kanzleramtschefin wäre erstmals auch eine Frau enge Beraterin. Sie verfügt über langjährige politische Erfahrung und sitzt bereits seit 2013 mit einer kurzen Unterbrechung im Bundestag. Bei den Wahlen 2021 und 2025 holte sie in ihrem Wahlkreis Odenwald-Tauber das Direktmandat. In der vergangenen Wahlperiode war die Juristin parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Fraktion. Seit 2025 steht sie an der Spitze der Frauen Union ihrer Partei. Im April bescheinigte der Kanzler Warken Mut, Augenmaß, Ehrlichkeit und Empathie.