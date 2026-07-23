Mord an US-Politikerin: Lebenslange Haft für Täter

Der Täter hat gestanden, die Demokratin Hortman und ihren Ehemann im Juni 2025 erschossen zu haben. Wie berichtet, hatte sich der 59-Jährige als Polizist verkleidet und am Haus der Hortmans geläutet. Als ihm die Tür geöffnet wurde, erschoss er die beiden kaltblütig. Melissa Hortman saß für die Demokratische Partei im Kongress des US-Bundesstaats Minnesota. Nach seiner Tat konnte der Schütze zunächst flüchten und lieferte sich einen weiteren Schusswechsel mit der Polizei.