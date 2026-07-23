US-Abgeordnete fordern Trump zum Kriegsende auf

Zuletzt war der Krieg mit neuen Angriffen weiter eskaliert. Das US-Militär hat laut eigenen Angaben wieder militärische Ziele im Iran attackiert. Es ist die zwölfte Nacht in Folge, in der die USA den Iran angriffen. Am Donnerstagabend meldete das iranische Nachrichtenportal Tasnim, dass eine US-Rakete einen Ort nahe der Stadt Susa auf der Golfinsel Qeshm getroffen habe. Zuvor waren US-Angriffe in zwei weiteren iranischen Städten gemeldet worden. Trump zieht laut einem Bericht die Wiederaufnahme größerer Kampfeinsätze gegen die Hauptstadt Teheran in Betracht. „Es hat ihnen noch nicht genug wehgetan“, wurde der US-Präsident zitiert. Eine endgültige Entscheidung habe er aber noch nicht getroffen.