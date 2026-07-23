Vor Cup-Derby: Austria dachte an den Velden-Coach

Ein Kärntner ÖFB-Cup-Kracher am Wörthersee: Im Duell der beiden Regionalligisten empfängt Velden am Freitag (19 Uhr) die Austria Klagenfurt. Heim-Trainer Marcel Kuster trifft dabei auf seinen Ex-Klub, denkt an Stary, Höller & Co. Kalajdzic wurde beiden Vereinen angeboten – was Michi Liendl damit zu tun hat? Austria-Coach Bobby Grubor über die Favoritenrolle.