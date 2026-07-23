Vor Cup-Derby: Austria dachte an den Velden-Coach

Ein Kärntner ÖFB-Cup-Kracher am Wörthersee: Im Duell der beiden Regionalligisten empfängt Velden am Freitag (19 Uhr) die Austria Klagenfurt. Heim-Trainer Marcel Kuster trifft dabei auf seinen Ex-Klub, denkt an Stary, Höller & Co. Kalajdzic wurde beiden Vereinen angeboten – was Michi Liendl damit zu tun hat? Austria-Coach Bobby Grubor über die Favoritenrolle.
Ein Kärntner Derby zum Saisonstart! Das gab es zuletzt 2021. Damals allerdings in der Bundesliga – Austria Klagenfurt hatte da als Aufsteiger dem WAC ein 1:1 abgerungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.