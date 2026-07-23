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Cucurella trägt Haarpracht für autistischen Sohn

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.07.2026 23:08
Marc Cucurella
Marc Cucurella(Bild: Krone-Collage/AFP/JUAN MABROMATA, Krone KREATIV/Instagram (cucurella3))
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Von krone Sport

Marc Cucurella polarisiert – nicht zuletzt wegen seiner langen Haare! Dabei trägt Spaniens Weltmeister diese außergewöhnliche Frisur eigentlich nur noch wegen seines autistischen Sohnes Mateo. 

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Von vielen Deutschland-Fans wird er seit seinem Handspiel im EM-Viertelfinale von 2024 gnadenlos ausgepfiffen. Auch seine kompromisslose und teilweise sehr harte Spielweise gefällt nicht jedem. Doch am 28-jährigen Welt- und Europameister scheinen die Anfeindungen abzuprallen. Denn Cucurellas täglicher Kampf mit den Emotionen findet nicht am Spielfeld statt, sondern daheim mit seinem sechsjährigen Sohn Mateo. 

„Okay, dein Kind ist autistisch“
Schon in der, vor einem Jahr erschienen Serie, „Married to the Game“ zeigte der Spanier seine emotionale Seite. Sobald er über Mateo spricht, bricht der gnadenlose Verteidiger in Tränen aus. „Okay, dein Kind ist autistisch. Aber die Eltern sind darauf nicht vorbereitet. Wir mussten alles erst lernen“, erinnert er sich. „Niemand bringt dir bei, Vater zu sein. Du siehst, dass es deinem Sohn nicht gut geht, und weißt nicht, wie du ihm helfen kannst. Man muss ständig an Mateo denken. Manchmal möchten wir Dinge unternehmen, aber wir können nicht, weil es für ihn nicht gut wäre.“

Nicht gut für Mateo sind auch überraschende Veränderungen, wie etwa Papa mit kurzen Haaren. Zwar hat sich Cucurella die Haare einst für seine Mutter wachsen lassen, damit ihn diese am Feld besser erkennen konnte, doch mittlerweile trägt er seine Haarpracht vor allem wegen Mateo.

Transfer-Entscheidung für Mateo 
Auch der Wechsel zu Real Madrid erfolgte zum Wohle des Sohnes. „Sobald ein Verein Interesse an mir gezeigt hat, prüften wir als Erstes, ob geeignete Schulen und Therapiemöglichkeiten zur Verfügung standen“, so Cucurella vor seinem Abschied aus London. In Madrid wurden also offenbar alle Wünsche erfüllt – und gegen die Haarpracht hat Neo-Trainer Jose Mourinho wohl auch nichts einzuwenden gehabt ...  

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