Cucurella trägt Haarpracht für autistischen Sohn

„Okay, dein Kind ist autistisch“

Schon in der, vor einem Jahr erschienen Serie, „Married to the Game“ zeigte der Spanier seine emotionale Seite. Sobald er über Mateo spricht, bricht der gnadenlose Verteidiger in Tränen aus. „Okay, dein Kind ist autistisch. Aber die Eltern sind darauf nicht vorbereitet. Wir mussten alles erst lernen“, erinnert er sich. „Niemand bringt dir bei, Vater zu sein. Du siehst, dass es deinem Sohn nicht gut geht, und weißt nicht, wie du ihm helfen kannst. Man muss ständig an Mateo denken. Manchmal möchten wir Dinge unternehmen, aber wir können nicht, weil es für ihn nicht gut wäre.“