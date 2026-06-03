Staat wirft ebenfalls den „Rasenmäher“ an

Beamte: Jede zweite Pensionierung wird nicht nachbesetzt

Pröll wies darauf hin, dass bereits im Dezember der Sparpfad für die Beamten festgelegt worden sei. Hier soll jede zweite Pensionierung nicht nachbesetzt werden. Dadurch sollen 540 Millionen Euro bis 2031 eingespart werden. Die Effizienz soll mithilfe von KI gesteigert werden. „Die Zeiten der Fördergießkanne sind vorbei“, schlug der Digitalisierungsstaatssekretär den nächsten Pflock ein. Das Durchforsten des „Förderdschungels“ soll 3,5 Mrd. Euro bis 2031 einbringen. Die Förderungen müssen künftig stärker auf ihre Zielgenauigkeit und Wirksamkeit überprüft werden.