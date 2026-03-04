Regierung setzt bei Förderungen den Rotstift an

Es ist eine der größten Weichenstellungen in der Förderpolitik der vergangenen Jahre: Die Regierung will bei Subventionen den Rotstift ansetzen – und das in Milliardenhöhe. Bis 2029 sollen insgesamt 1,95 Milliarden Euro eingespart werden. Künftig sollen Förderungen außerdem nicht mehr auf Dauer laufen, sondern nur noch befristet vergeben und regelmäßig überprüft werden. Was das konkret bedeutet, wurde am Mittwoch im Ministerrat festgelegt.