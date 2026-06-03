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World Cup fever is running high

No more stickers! Panini is having delivery problems in Carinthia

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03.06.2026 09:00
This is what a full album looks like at Sigi Möstl’s (right), and this is what an empty one ...
This is what a full album looks like at Sigi Möstl’s (right), and this is what an empty one looks like (left). There haven’t been any Panini stickers for a week. The boxes are empty at tobacconist Monika Meisterl’s too. There are major supply shortages.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

The excitement ahead of the World Cup in the U.S., Canada, and Mexico is reaching unprecedented levels—even Panini is surprised. In Carinthia, there have been practically no stickers left for the sticker album for a week now. Panini is facing delivery problems—despite a print run of one billion stickers.

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The excitement for the 2026 World Cup in the U.S., Canada, and Mexico is huge. The tournament kicks off on June 11, with the final taking place on July 19. The traditional Panini stickers, which have been a staple of the tournament for millions of fans since the 1970 World Cup, are in particularly high demand.

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