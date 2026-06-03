World Cup fever is running high
No more stickers! Panini is having delivery problems in Carinthia
The excitement ahead of the World Cup in the U.S., Canada, and Mexico is reaching unprecedented levels—even Panini is surprised. In Carinthia, there have been practically no stickers left for the sticker album for a week now. Panini is facing delivery problems—despite a print run of one billion stickers.
The excitement for the 2026 World Cup in the U.S., Canada, and Mexico is huge. The tournament kicks off on June 11, with the final taking place on July 19. The traditional Panini stickers, which have been a staple of the tournament for millions of fans since the 1970 World Cup, are in particularly high demand.
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