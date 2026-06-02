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Auto in Brand gesteckt

Tod von Arbeitern in Süditalien: Kamera filmte mit

Ausland
02.06.2026 12:35
Eine Beteiligung der kalabrischen Mafiaorganisation ‘Ndrangheta halten die Ermittler derzeit für ...
Eine Beteiligung der kalabrischen Mafiaorganisation ‘Ndrangheta halten die Ermittler derzeit für unwahrscheinlich.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem grausamen Tod von vier pakistanischen Landarbeitern in der süditalienischen Region Kalabrien haben Ermittler zwei pakistanische Staatsangehörige festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, an der Tötung der vier Arbeiter beteiligt gewesen zu sein.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen die Opfer in einem Kleinbus eingeschlossen worden sein. Anschließend wurde das Fahrzeug laut Staatsanwaltschaft in Brand gesetzt. Die vier Männer, die in der Region beschäftigt gewesen waren, kamen dabei ums Leben. Ihre Identität wurde nicht veröffentlicht. Ob sie vor dem Brand getötet wurden oder noch lebten, als Feuer gelegt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ablauf der Tat dokumentiert
Videoaufnahmen einer Überwachungskamera an einer Tankstelle in der Ortschaft Amendolara in der Provinz Cosenza sollen den Ablauf der Tat dokumentieren. Auf den Bildern ist laut Polizei zu sehen, wie zwei Personen die Fahrzeugtüren von außen blockieren, während über die Heckklappe offenbar brennbare Flüssigkeit in das Fahrzeug gelangt. Kurz darauf ist eine Stichflamme zu erkennen. Die Täter flüchten anschließend vom Tatort.

Der Brand war an einer Tankstelle entlang der viel befahrenen Staatsstraße SS106 ausgebrochen. Feuerwehrkräfte gingen zunächst von einem Fahrzeugbrand aus. Erst nach dem Löschen des Feuers entdeckten sie die verkohlten Überreste von vier Menschen im Inneren des Kleinbusses.

Zuletzt mehrfach Brandanschläge auf Fahrzeuge
Die Ermittler prüfen insbesondere die Spur eines gewaltsamen Konflikts um Arbeitsmöglichkeiten, Aufenthaltsdokumente oder Unterkünfte. In den vergangenen Monaten waren in der Gegend bereits mehrere Brandanschläge auf Fahrzeuge pakistanischer Migranten registriert worden.

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