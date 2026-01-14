62 Mafiosi müssen in Italien 500 Jahre in Haft

In einem der größten Prozesse der letzten Jahre sind in Mailand 62 Mafiosi zu insgesamt 500 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Verfahren, bekannt unter dem Decknamen „Hydra“, richtete sich gegen ein Bündnis der drei mächtigsten Mafia-Organisationen Italiens: Cosa Nostra, ’Ndrangheta und Camorra.