Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Mega-Prozess

62 Mafiosi müssen in Italien 500 Jahre in Haft

Ausland
14.01.2026 09:25
In der italienischen Metropole Mailand wurden 62 Mafiosi verurteilt.
In der italienischen Metropole Mailand wurden 62 Mafiosi verurteilt.(Bild: EPA/GIUSEPPE LAMI (Archivbild))

In einem der größten Prozesse der letzten Jahre sind in Mailand 62 Mafiosi zu insgesamt 500 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Verfahren, bekannt unter dem Decknamen „Hydra“, richtete sich gegen ein Bündnis der drei mächtigsten Mafia-Organisationen Italiens: Cosa Nostra, ’Ndrangheta und Camorra. 

0 Kommentare

Das Gericht sprach die Urteile am Montagabend in einem Hochsicherheitsaal im Opera-Gefängnis in Mailand aus, nachdem Ermittler monatelang Beweise gesammelt hatten und der Prozess seit Mai 2025 lief. Die höchste Einzelstrafe beträgt bis zu 16 Jahre Haft. 

Das Bündnis soll in der wirtschaftsstarken Lombardei gemeinsam Drogenhandel, Erpressung, Geldwäsche und weitere Finanzdelikte organisiert haben.

Lesen Sie auch:
Die Kokain-Päckchen waren im Salz versteckt.
Schiff Richtung Europa
Rekordfund auf See! 10 Tonnen Kokain beschlagnahmt
13.01.2026
Drei Jahre auf Flucht
Mafiaboss in seinem Versteck in Neapel gefasst
24.12.2025

Die Ermittlungen hatten sich unter anderem auf abgefangene Treffen und Absprachen zwischen Mitgliedern der Gruppen gestützt. Die Staatsanwaltschaft betonte, die drei Organisationen hätten systematisch zusammengearbeitet und so ein „lombardisches Mafia-System“ gebildet.

Weitere Prozesse in Aussicht
45 weitere Beschuldigte sehen sich noch mit einem vollständigen Verfahren konfrontiert. Pikant: Ursprünglich hatten Richter schon 2023 zahlreiche Haftbefehle abgelehnt, erst das oberste italienische Gericht setzte sie später durch.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf