Landwirt in Italien ließ Erntehelfer verbluten

Arbeitsministerin: „Akt der Barbarei“

Der Tote selbst hatte keine offizielle Arbeitserlaubnis in Italien. Sein Stundenlohn soll nur vier Euro betragen haben. Gewerkschaften warnten in Hinblick auf den aktuellen Fall vor systematischer Ausbeutung in der Branche: Viele Menschen würden in Italien für einen Hungerlohn arbeiten. Die Anzahl von illegalen Arbeitskräften wird auf rund 230.000 Menschen geschätzt. Arbeitsministerin Marina Calderone erklärte, es handle sich bei der Causa um einen „Akt der Barbarei, der in allen Ämtern verfolgt werden muss“.