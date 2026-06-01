Italienisches Team steigt in Eishockeyliga ein

Die Bewerbung des Hockey Club Milano wurde angenommen, das Team aus der Modemetropole wird künftig mit Salzburg, KAC und Co. die Klingen kreuzen. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir ein drittes Team aus der Italien und eine Mannschaft aus einer Wirtschaftsmetropole in der Liga begrüßen dürfen. Die Mailänder haben ihren Klub eindrucksvoll vorgestellt“, erklärte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger vor Ort gegenüber der „Krone“.