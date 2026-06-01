Italienisches Team steigt in Eishockeyliga ein

Nun ist es offiziell! Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte, dass eine dritte italienische Mannschaft in die heimische Eishockeyliga einsteigt. Nach der Generalversammlung der ICE Hockey League in Salzburg gibt es die Gewissheit, die Liga wächst auf 14 Teams an. Denn auch die Pioneers Vorarlberg sollen weiter in der Liga bleiben.
Seit einigen Wochen besteht Interesse einer intalienischen Mannschaft in der ICE Hockey League einzusteigen, nach der Generalversammlung der Liga in Salzburg ist es offiziell: kommende Saison werden 14 Teams in der ICE Hockey League spielen. Die Mailänder erhielten am Montag die nötige Zweidrittelmehrheit.
Die Bewerbung des Hockey Club Milano wurde angenommen, das Team aus der Modemetropole wird künftig mit Salzburg, KAC und Co. die Klingen kreuzen. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir ein drittes Team aus der Italien und eine Mannschaft aus einer Wirtschaftsmetropole in der Liga begrüßen dürfen. Die Mailänder haben ihren Klub eindrucksvoll vorgestellt“, erklärte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger vor Ort gegenüber der „Krone“.
Wackelkandidat bleibt in ICE Hockey League – Hit in Salzburg fix
Fix ist auch die weitere Teilnahme der Pioneers Vorarlberg, zudem bekannten sich die Klubs zur grundsätzlichen Durchführung des „Mountain Classic“ am Fuße der Skisprungschanze Bischofshofen.
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