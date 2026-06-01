„Wir wissen, dass wir einiges zu tun haben!“

St. Johann will Begräbnis abwarten

Aufgrund seines wirtschaftlichen Hintergrunds füllt der 43-Jährige das von Klingler gewünschte Profil nahezu perfekt aus und kann sich das Amt des Präsidenten auch sehr gut vorstellen. Einen Zeitdruck verspürt man beim TSV allerdings nicht. „Wir werden jetzt das Begräbnis abwarten und dann werden wir uns zusammensetzen, die Dinge aufarbeiten und uns besprechen, wer in die großen Fußstapfen steigen kann“, erklärte Kerschbaumer, der als jahrelanger Stellvertreter Klinglers die Entscheidung über einen neuen Präsidenten gemeinsam mit dem Vorstand fällen wird.