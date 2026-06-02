50 Kilo Cannabis verkauft: Salzburger in Haft

Durch den Verkauf von rund 50 Kilogramm selbst produziertem Cannabis soll der 30-jährige Salzburger rund 50.000 Euro erwirtschaftet haben. Laut Polizei wurden in der Wohnung des Flachgauers und seiner 29-jährigen Lebensgefährtin im Dezember 2025 bei einer Hausdurchsuchung 13 Kilo Cannabiskraut sowie Cannabisharz und Cannabisöl sichergestellt. In einer angrenzenden Scheune befanden sich sieben Aufzuchtzelte. Das Suchtmittel hatte ein Polizeidiensthund erschnüffelt.