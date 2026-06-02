Lösung gefunden: Hallenbad in Seekirchen kommt!

Jetzt erfolgte doch noch der Durchbruch und das Land gibt die zugesagten Gelder für das Bad frei. Neben Elixhausen, das sich mit 400.000 Euro am Bau und später am jährlichen Abgang beteiligt, sind Berndorf, Eugendorf, Hallwang, Henndorf, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Obertrum, Schleedorf, Seeham, Seekirchen und Straßwalchen mit an Bord. „Wir haben sorgfältig geprüft und uns bewusst für die Beteiligung entschieden. Das ist eine nachhaltige Investition in Schwimmunterricht, Prävention und Lebensqualität – in unmittelbarer Nähe unserer Familien in Elixhausen“, sagt der Elixhausener Bürgermeister Michael Prantner.