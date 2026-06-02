Angelschnur um Fuß: Gänserich gerettet

Die Retter stellten fest, dass die Angelschnur am Fuß des Tiers die Durchblutung beeinträchtigt und nahmen es mit auf die Dienststelle. Dort erkannte man zudem, dass auch am Flügel eine Verletzung vorliegt. Die Gans wurde zunächst von der Angelschnur befreit und belastete im Anschluss bereits langsam wieder den Fuß.