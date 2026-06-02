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Am Almkanal

Angelschnur um Fuß: Gänserich gerettet

Salzburg
02.06.2026 12:00
Der Gänserich ist wieder wohl auf.
Der Gänserich ist wieder wohl auf.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwischen dem Almkanal und dem Leopoldskroner Weiher wurde ein Gänserich von der österreichischen Tierrettung gerettet. Das Tier hatte eine Angelschnur um seine Schwimmfüße.

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Bereits seit einigen Tagen wurde probiert, den verletzten Gänserich einzufangen. Doch das Tier entkam jedes Mal und flüchtete zurück ins Wasser. Bis gestern. Dank der Unterstützung einiger Passaten wurde die Graugans umzingelt und konnte eingefangen werden. 

Die Retter stellten fest, dass die Angelschnur am Fuß des Tiers die Durchblutung beeinträchtigt und nahmen es mit auf die Dienststelle. Dort erkannte man zudem, dass auch am Flügel eine Verletzung vorliegt. Die Gans wurde zunächst von der Angelschnur befreit und belastete im Anschluss bereits langsam wieder den Fuß.

Die Angelschnur war fest um den Fuß gewickelt.
Die Angelschnur war fest um den Fuß gewickelt.(Bild: Österreichische Tierrettung)
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Der Flügel wird heute noch von einer Tierärztin begutachtet. Dann soll entschieden werden, wo sich der Gänserich von seinen Verletzungen erholen soll. 

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