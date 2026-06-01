Titelkampf: „Abgerechnet wird zum Schluss!“

Titel? Hallein bleibt entspannt

In Hallein agiert man hingegen wesentlich entspannter, ist der Titel der Salzburger Liga keineswegs Pflicht. Nach sieben ungeschlagenen Partien in Folge zeigt die Formkurve der Salinenstädter steil nach oben. „Wir sind froh, dass es aktuell so gut bei uns läuft. Die Chance auf den Titel lebt. Dennoch dürfen wir uns keinen zu großen Druck machen“, warnte Chefcoach Christoph Lessacher vor verfrühter Euphorie im und rund um den Verein.

„Wenn wir den Titel am Ende nicht holen, würde auch niemand von einer Überraschung sprechen. Grödig war immer der große Favorit. Aber natürlich wäre es eine richtig coole Sache für uns“, gab Lessacher doch zu.