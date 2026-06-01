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Grödig oder Hallein?

Titelkampf: „Abgerechnet wird zum Schluss!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.06.2026 20:00
Grödigs Arsim Deliu (re.) und Halleins Christoph Lessacher wollen mit ihren Teams den Titel.
Grödigs Arsim Deliu (re.) und Halleins Christoph Lessacher wollen mit ihren Teams den Titel.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Ausgerechnet drei Runden vor Schluss spitzt sich der Titelkampf in der Salzburger Liga noch einmal zu. Tabellenführer Grödig hat auf Verfolger Hallein nur mehr zwei Zähler Vorsprung. Die Formkurve spricht zudem ebenfalls für die Salinenstädter. 

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Dass sich der Titelkampf in der Salzburger Liga noch einmal so zuspitzen würde, hätten sich wohl nur die wenigsten Unterhaus-Fans gedacht. Der Vorsprung des Tabellenführers und Favoriten Grödig auf Verfolger Hallein beträgt nämlich nach 27 absolvierten Spielen nur noch magere zwei Punkte. Grund genug, am Untersberg drei Spiele vor Ende der Saison nochmals die Sinne zu schärfen.

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„Ich habe es allen immer gesagt, dass das noch lange nicht entschieden ist und wir den vollen Fokus bis zum Schluss aufrecht erhalten müssen. Nach der letzten Niederlage geht es jetzt darum, wieder in die Spur zu finden. Denn wenn wir weiterhin so auftreten, wie in Straßwalchen, dann wird das am Ende mit dem Titel nichts werden“, wurde Grödig-Cheftrainer Arsim Deliu mit Blick auf die überraschende 1:3-Niederlage am Freitag in Straßwalchen deutlich.

Zitat Icon

Wir sind froh, dass es aktuell so gut bei uns läuft. Dennoch dürfen wir uns keinen zu großen Druck machen.

Christoph LESSACHER, Cheftrainer UFC Hallein

Bild: Andreas Tröster

Der 41-Jährige sieht sich und seine Mannschaft dennoch leicht im Vorteil. „Gut ist, dass wir mehr Punkte auf unserem Konto haben, als die. Abgerechnet wird jedoch zum Schluss“, bleibt Deliu im vollen Kampfmodus und warnt vor dem heutigen Duell gegen die neuntplatzierten Neumarkter. „Besonders das Frühjahr spielen sie wirklich sehr gut. Wir müssen also alles geben, um Punkte zu holen.“

Titel? Hallein bleibt entspannt
In Hallein agiert man hingegen wesentlich entspannter, ist der Titel der Salzburger Liga keineswegs Pflicht. Nach sieben ungeschlagenen Partien in Folge zeigt die Formkurve der Salinenstädter steil nach oben. „Wir sind froh, dass es aktuell so gut bei uns läuft. Die Chance auf den Titel lebt. Dennoch dürfen wir uns keinen zu großen Druck machen“, warnte Chefcoach Christoph Lessacher vor verfrühter Euphorie im und rund um den Verein. 

„Wenn wir den Titel am Ende nicht holen, würde auch niemand von einer Überraschung sprechen. Grödig war immer der große Favorit. Aber natürlich wäre es eine richtig coole Sache für uns“, gab Lessacher doch zu.

Hallein am Mittwoch in Eugendorf
Wie die Flachgauer sind auch die Tennengauer in der englischen Woche im Einsatz. Für die Halleiner geht es am Mittwoch nach Eugendorf. „Unangenehm zu spielen. Aber ich bin guter Dinge“, bleibt Lessacher zuversichtlich.

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