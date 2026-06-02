Wende bei den Freiheitlichen?

Vielleicht leiten die Freiheitlichen in der Ausländerfrage gerade einen dezenten Kurswechsel ein. Oder aber die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek hatte immer schon eine liberale Neigung, die mit zunehmender Emanzipation von der Kickl-Partie in Wien nun aus ihr herausbricht. Nach drei Jahren im Amt als stellvertretende Landeshauptfrau hat sich Svazek freigespielt. Im Gegensatz zu Herbert Kickl hat sie Regierungsverantwortung und genießt in weiten Teilen des Landes durchaus Respekt.