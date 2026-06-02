Red Bull Salzburg testet gegen Unterhausklub

Am 26. Juni (18) gastiert Bundesligist Red Bull Salzburg im Sportzentrum Aug. Es wird das erste Testspiel für die Bullen im Rahmen der Saisonvorbereitung sein. Dann auch möglicherweise schon mit einem neuen Coach, der bislang aber noch nicht feststeht. Nach der Freistellung von Daniel Beichler nach dem letzten Saisonspiel gegen Hartberg (1:3) steht sein Nachfolger noch immer nicht fest.