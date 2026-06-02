Red Bull Salzburg testet gegen Unterhausklub

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Salzburg: Sport-Nachrichten
02.06.2026 15:15
Stefan Lainer und Yorbe Vertessen gastieren im Salzburger Flachgau.
Stefan Lainer und Yorbe Vertessen gastieren im Salzburger Flachgau.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Westligist Seekirchen freut sich auf ein besonderes Testspiel nach der Saison! Mit Bundesligist Red Bull Salzburg gastiert ein heimischer Topklub am Wallersee. Davor stehen für die Flachgauer aber noch drei Ligaspiele an. Am Mittwoch steigt das Derby mit dem FC Pinzgau.

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Die Bundesliga-Saison 2025/26 ist bereits beendet. Die Unterhaus-Spielzeit neigt sich dem Ende zu. Die Planungen für den Sommer laufen auf Hochtouren. Während Seekirchen in der Regionalliga West noch drei Partien – am Mittwoch das Derby gegen FC Pinzgau – vor der Brust hat, freut sich der Klub bereits auf ein Highlight in der Sommerpause.

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Am 26. Juni (18) gastiert Bundesligist Red Bull Salzburg im Sportzentrum Aug. Es wird das erste Testspiel für die Bullen im Rahmen der Saisonvorbereitung sein. Dann auch möglicherweise schon mit einem neuen Coach, der bislang aber noch nicht feststeht. Nach der Freistellung von Daniel Beichler nach dem letzten Saisonspiel gegen Hartberg (1:3) steht sein Nachfolger noch immer nicht fest.

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