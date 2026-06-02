Es ist fix: Mirjam Puchner beendet ihre Karriere

Die Entscheidung ist gefallen! Ski-Ass Mirjam Puchner gab am Dienstag bekannt, dass sie ihre Karriere beendet. Die Salzburgerin holte zwei Medaillen bei Großereignissen.
Der ÖSV muss ab sofort auf Speed-Spezialistin Mirjam Puchner verzichten! Die 34-Jährige hat sich dazu entschieden, ihre Karriere nach rund 13 Jahren im Ski-Weltcup zu beenden.
Ihr Debüt auf der großen Bühne gab die Pongauerin im Jänner 2013. Insgesamt stand sie im Weltcup neunmal auf dem Podest und feierte zwei Siege (Abfahrten in St. Moritz 2016 und Soldeu 2019). Auch bei Großereignissen konnte Puchner überzeugen: 2022 holte sie Olympia-Silber im Super-G in Peking, bei der Heim-WM in Saalbach 2025 gab es sie Abfahrts-Silber. Nun wartet auf sie ein neues Kapitel.
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