Es ist fix: Mirjam Puchner beendet ihre Karriere

Ihr Debüt auf der großen Bühne gab die Pongauerin im Jänner 2013. Insgesamt stand sie im Weltcup neunmal auf dem Podest und feierte zwei Siege (Abfahrten in St. Moritz 2016 und Soldeu 2019). Auch bei Großereignissen konnte Puchner überzeugen: 2022 holte sie Olympia-Silber im Super-G in Peking, bei der Heim-WM in Saalbach 2025 gab es sie Abfahrts-Silber. Nun wartet auf sie ein neues Kapitel.