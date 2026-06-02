Flugblatt am Attersee ruft auf, Bauern anzuzeigen

Tatsächlich fordert der Verfasser des Flugblatts die Menschen entlang der großen Felder in Schörfling am Attersee dazu auf, bei der Polizei Anzeige zu erstatten oder sich bei der Gemeinde zu beschweren. Die Person schreibt: „Liebe Nachbarn, habt ihr euch auch über den Lärm, Scheinwerfer und Drehlichter und die nächtlichen Ruhestörungen bis teilweise 2 Uhr früh in den letzten Tagen geärgert?“ Garniert ist das Flugblatt mit einer Aufnahme, die ein landwirtschaftliches Gefährt bei der nächtlichen Arbeit zeigt.