FIFA löschte seit WM-Beginn über 7 Mio. Beiträge!

Die FIFA hat seit WM-Beginn nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare in den sozialen Netzwerken entfernt!
Nach Angaben des Fußball-Weltverbandes sind das 14-mal mehr als bei der vergangenen Männer-WM in Katar 2022. Seit jenem Turnier betreibt die FIFA bei ihren Veranstaltungen einen Dienst zum Schutz vor Social-Media-Anfeindungen, der allen teilnehmenden Teams, Trainern, Spielern und Offiziellen zur Verfügung steht.
Schwerwiegende Drohungen den Behörden gemeldet
Der Weltverband habe rund um das XXL-Turnier, das am Sonntag mit dem Finale Spanien gegen Argentinien endet, über 200.000 beleidigende und einschüchternde Beiträge und Kommentare gemeldet „und entsprechende Maßnahmen ergriffen“. Mehr als 1000 besonders schwerwiegende Drohungen seien den zuständigen Behörden gemeldet worden.
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