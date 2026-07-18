Blitz tötete 97 Schafe in den Schweizer Alpen

Ähnlicher Vorfall 2014

Laut dem Portal pomona.ch ereignete sich 2014 ein ähnlicher Vorfall. Damals schlug oberhalb von Rosswald (Wallis) ein Blitz in eine Herde von 70 Schwarzhalsziegen ein und tötete 22 von ihnen. Das jetzt betroffene Schwarznasenschaf ist eine typische Schweizer Rasse mit spiralförmigen Hörnern, einem wuscheligen weißen Fell und schwarzen Partien um Augen, Maul und Nase. Menschen nutzen ihre Wolle und das Fleisch. Zudem gelten die Tiere als Landschaftspfleger, weil sie steile Wiesen abfressen und so kurz halten.