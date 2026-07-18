„In Stunden so viel wie in den 46 Tagen davor“

Die „Wasserbombe“, die Wien am Freitagnachmittag mit voller Wucht getroffen hat, wird ihrem Namen gerecht: Denn jetzt gibt es Zahlen zu den Regenmassen, die im „Wet-Spot“ Döbling niedergingen.
Land unter hieß es am Freitagnachmittag in Wien, als sich plötzlich die Schleusen öffneten und die Wassermassen niedergingen. Damit einher gingen Überflutungen, etwa standen Unterführungen, aber auch U-Bahn-Stationen zumindest vorübergehend unter Wasser. Besonders getroffen wurde der Bezirk Döbling.
Exakt 47,8 Liter pro Quadratmeter
Am Samstagnachmittag gab die Unwetterzentrale eine Bilanz zur Menge der Niederschläge bekannt. So wurden an der Hohen Warte 47,8 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.
In Relation gesetzt eine wahrlich beachtliche Menge: „In nur wenigen Stunden also so viel wie in den 46 Tagen davor zusammen. Damit ist die Hälfte des gesamten bisherigen Sommerregens an einem einzigen Tag gefallen“, so die Unwetterzentrale auf Facebook.
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