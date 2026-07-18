WM-Bronze wartet: Wie würden Sie heute aufstellen?

Der Titeltraum ist ausgeträumt, aber Frankreich und England kämpfen heute (23 Uhr) noch im „kleinen Finale“ um WM-Bronze. Mit welchen Aufstellungen würden Sie die Mannschaften aufs Feld schicken? Welcher Star soll auf die Bank? Wer verdient sich ein Startelf-Debüt? Jetzt unten abstimmen und Teamchef-Qualitäten beweisen!
Haben Leistungsträger ausgelassen? Lag es am übermächtigen Gegner? Hatte der Schiri schuld? Oder wurde die Partie gar „vercoacht“? An genannten Gründen, warum es Frankreich und England nicht ins Finale schafften, mangelte es nach den jeweiligen Halbfinal-Partien nicht.
Im heutigen Spiel um Platz 3 können die beiden Fußball-Großmächte zumindest ein wenig Wiedergutmachung (bei den Fans) leisten. Zudem bringt ein weiterer WM-Sieg noch Punkte für die Weltrangliste.
Geben Sie Ihre Startelf-Tipps ab!
Wie würden Sie die beiden Mannschaften ins Rennen um WM-Bronze schicken? Zeigen Sie es uns, wir suchen die favorisierten Aufstellungen unserer „Krone“-User – und so geht‘s:
Abschließend sehen Sie, wie viele Ihrer Spieler in der Top-Elf der Community stehen. Zudem können Sie die Top-Elf einsehen und vergleichen, bei welchen Kickern die Community mit Ihnen übereinstimmt.
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