WM-Bronze wartet: Wie würden Sie heute aufstellen?

Der Titeltraum ist ausgeträumt, aber Frankreich und England kämpfen heute (23 Uhr) noch im „kleinen Finale“ um WM-Bronze. Mit welchen Aufstellungen würden Sie die Mannschaften aufs Feld schicken? Welcher Star soll auf die Bank? Wer verdient sich ein Startelf-Debüt? Jetzt unten abstimmen und Teamchef-Qualitäten beweisen!