Beim Laufwunder gilt: Auf die Plätze, Helfen, Los!

Das Laufwunder hilft so mit jedem Schritt dreifach: Es schafft nicht nur eine Verbindung über Generationen hinweg und oft neue gute Nachbarschaften, wo vorher nur anonymes Schweigen war, sondern verankert in den Kindern schon früh die Freude an der guten Tat. Dafür sind nicht nur die Organisatoren der youngCaritas und die erwachsenen Sponsoren unsere Wiener der Woche – sondern vor allem die Kinder, die zuerst die Hürde überwinden müssen, Erwachsene um Geld zu bitten, und nach diesem Hürdenlauf noch begeistert Meter um Meter für den guten Zweck sammeln.