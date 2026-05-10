ESC-Punkte für Auftritt ohne Gesang und Musik

Und ebenso: MA-48-Mitarbeiter, die auch die Spuren der wildesten Feier bis zum Start der nächsten wieder beseitigt haben. Zudem Wiener-Linien-Mitarbeiter, die verirrten Gästen aus dem Ausland den Weg zu Stadthalle, Rathausplatz und Praterdome weisen. Und nicht zuletzt alle Wienerinnen und Wiener, die mit dem Spektakel selbst wenig anfangen, aber anderen trotzdem ihre Freude lassen wollen. Sie alle entscheiden, wie ESC-Fans aus dem In- und Ausland die kommende Woche und die ganze Stadt ein Leben lang in Erinnerung behalten werden.