Forscher auf der Suche nach entscheidendem Punkt

Forscher wollen keine verfrühten Hoffnungen wecken

Eine Forschergruppe der MedUni Wien rund um Gernot Schabbauer und Omar Sharif – ja, er heißt wirklich genau wie der Filmstar – hat sich davon nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil umso intensiver nach Gewissheiten im Zusammenhang mit MS gesucht. Mit Erfolg. Die Mediziner konnten nachweisen, dass die Krankheitsschübe in Zusammenhang mit Immunzellen stehen, die aus dem Blut ins Nervensystem gelangen und dort die Aminosäure Arginin aufbrauchen, die Entzündungen hemmen würde.