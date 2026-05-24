Forscher auf der Suche nach entscheidendem Punkt

Irgendwann einmal könnte Multiple Sklerose vielleicht deshalb heilbar sein, weil Forscher an der MedUni Wien Immunzellen gerade sehr genau beobachtet und Erstaunliches herausgefunden haben.
Multiple Sklerose (MS) macht Millionen Menschen weltweit, rund 13.000 davon in Österreich, das Leben zur Qual: Müdigkeit, Sehstörungen und Schmerzen bei jeder Bewegung sind nur ein paar Symptome der Nerven-Entzündung. Seit über 140 Jahren suchen Mediziner nach Ursachen und Therapien. Ideen dazu gibt es, aber alle mit Zusätzen wie „vielleicht“, „eventuell“ und „möglicherweise“.
Forscher wollen keine verfrühten Hoffnungen wecken
Eine Forschergruppe der MedUni Wien rund um Gernot Schabbauer und Omar Sharif – ja, er heißt wirklich genau wie der Filmstar – hat sich davon nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil umso intensiver nach Gewissheiten im Zusammenhang mit MS gesucht. Mit Erfolg. Die Mediziner konnten nachweisen, dass die Krankheitsschübe in Zusammenhang mit Immunzellen stehen, die aus dem Blut ins Nervensystem gelangen und dort die Aminosäure Arginin aufbrauchen, die Entzündungen hemmen würde.
Die Forscher selbst betonen, diese Erkenntnis könne nur „langfristig zu neuen Therapiestrategien führen“. Aber schon der alte griechische Physiker Archimedes erklärte sein Hebelgesetz mit den Worten: „Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln.“ Die Studie aus Wien könnte zu diesem Punkt für MS-Erkrankte führen.
Dafür, dass sie – während manche gerade den Sinn von Uni-Budgets hinterfragen – nicht den schnellen wissenschaftlichen Erfolg suchen, sondern dranbleiben, wo andere aufgeben, sind Schabbauer, Sharif und ihre Kollegen unsere Wiener der Woche. MS-Patienten haben davon zwar noch keine Arznei, aber für sich selbst noch eine zweite wichtige Gewissheit: dass sich jemand für sie ins Zeug legt.
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