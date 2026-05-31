E-Biker nach Kollision ins Spital geflogen



Die beiden Fahrradfahrer waren gegen 20.30 Uhr auf L15 talwärts in Richtung Wallfahrtskirche unterwegs. Der vordere Biker bremste schließlich ab, um seine Fahrt zu stoppen. Fatalerweise entging dem Hintermann dieses Manöver – er fuhr auf das stehende Fahrrad auf und kam zu Sturz.