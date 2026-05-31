E-Biker nach Kollision ins Spital geflogen

Am Samstagabend sind in Bildstein zwei E-Biker zusammengestoßen. Einer der beiden Freizeitsportler hatte seine Fahrt gestoppt, was sein Hintermann allerdings zu spät registrierte – eine Kollision ließ sich nicht mehr verhindern.
Die beiden Fahrradfahrer waren gegen 20.30 Uhr auf L15 talwärts in Richtung Wallfahrtskirche unterwegs. Der vordere Biker bremste schließlich ab, um seine Fahrt zu stoppen. Fatalerweise entging dem Hintermann dieses Manöver – er fuhr auf das stehende Fahrrad auf und kam zu Sturz.
Ohne Helm unterwegs
Der Gestürzte, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, zog sich bei dem Zusammenprall Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu. Nach der Erstversorgung vor Ort musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.
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